В Сербии задержали подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

Сербская полиция задержала двоих мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента республики Александара Вучича и членов его семьи. Об этом сообщает министерство внутренних дел Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Задержание провели сотрудники полиции совместно с Агентством безопасности и информации в городе Кралево, расположенном примерно в 200 километрах к юго-западу от Белграда.

По данным ведомства, мужчины 1975 и 1983 годов рождения подозреваются в подготовке ряда тяжких преступлений, включая насильственную смену конституционного строя и свержение высших государственных органов, посягательство на жизнь президента и членов его семьи, нападение на сотрудников полиции, а также незаконное приобретение оружия.

Подозреваемые задержаны на 48 часов. Материалы переданы в прокуратуру в Кралево.