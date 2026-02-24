МАГАТЭ может принять участие в переговорах США и Ирана

Иран рассматривает возможность участия генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в следующем раунде переговоров с США по ядерному досье.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Что касается его участия в следующем раунде переговоров, этот вопрос обсуждается. Пока я не могу дать вам окончательного ответа, но эта тема поднималась, поскольку в предыдущем раунде он также играл определенную роль", - приводит пресс-служба МИД слова Багаи.

Отвечая на вопрос о возможном посещении инспекторами МАГАТЭ поврежденных в ходе ударов США в июне 2025 года ядерных объектов, дипломат пояснил, что "этот вопрос требует согласования конкретной процедуры, которая должна быть разработана с учетом всех аспектов, включая закон, принятый парламентом, и процедуру, предусмотренную этим законом". "Мы пока не находимся на этом этапе, хотя в рамках нашего сотрудничества с агентством обмены и контакты происходят на постоянной основе", - добавил он.

В январе 2026 года США предупредили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против исламской республики. Вашингтон тогда выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу.

17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье. В иранском МИД сообщили о достижении взаимопонимания по некоторым вопросам, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать некоторые позиции, обозначенные в Белом доме. США и Израиль ранее настаивали на отказе Ирана не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке. По данным агентства Reuters, новый раунд встреч делегаций США и Ирана пройдет 26 февраля в Женеве.