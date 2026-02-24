Нападение боевиков ИГИЛ в Сирии

В результате нападения боевиков ИГИЛ на контрольно-пропускной пункт в провинции Ракка на северо-востоке Сирии погибли четверо представителей сил безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SANA, атаке подвергся пункт, расположенный к западу от города Ракка - административного центра одноимённой провинции.

Силы внутренней безопасности отразили нападение, на место происшествия были направлены сотрудники военной полиции.

В настоящее время полицейские подразделения проводят тщательную проверку района.

Цель операции - выявить и уничтожить оставшихся членов террористической ячейки, совершившей атаку, и полностью восстановить безопасность в этом районе.