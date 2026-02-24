https://news.day.az/world/1817966.html Нападение боевиков ИГИЛ в Сирии - есть погибшие В результате нападения боевиков ИГИЛ на контрольно-пропускной пункт в провинции Ракка на северо-востоке Сирии погибли четверо представителей сил безопасности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на SANA, атаке подвергся пункт, расположенный к западу от города Ракка - административного центра одноимённой провинции.
В результате нападения боевиков ИГИЛ на контрольно-пропускной пункт в провинции Ракка на северо-востоке Сирии погибли четверо представителей сил безопасности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на SANA, атаке подвергся пункт, расположенный к западу от города Ракка - административного центра одноимённой провинции.
Силы внутренней безопасности отразили нападение, на место происшествия были направлены сотрудники военной полиции.
В настоящее время полицейские подразделения проводят тщательную проверку района.
Цель операции - выявить и уничтожить оставшихся членов террористической ячейки, совершившей атаку, и полностью восстановить безопасность в этом районе.
