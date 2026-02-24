Азербайджан готов помочь Газе - когда для этого создадутся условия

Азербайджан был одним из первых приглашен в Совет мира. Но наша страна не присоединяется к финансовой инициативе и не отправляет в Газу своих миротворцев. И тому есть очень весомые объяснения.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

Одной из таких причин является напряженность у наших южных границ. Там сегодня-завтра может серьезный пожар начаться, и Азербайджану не до миротворчества в других регионах, считает депутат.

"С самого начала вопрос стоял так: азербайджанские миротворцы могут участвовать только в поддержании мира, но никак не в принуждении к нему. Ситуация в секторе Газа еще далека от мирной. Там все еще не сдали оружие группировки ХАМАС, там не обеспечен правопорядок. Под правопорядком я подразумеваю также формирование полицейских сил, местной администрации. Азербайджан не отказывается от участия в миротворческой миссии, но для этого должны сложиться соответствующие условия", - сказал политолог.

Что касается финансового участия Азербайджана в восстановительных проектах в Газе, то, как отметил Мусабеков, Баку выразил готовность выступить в качестве инвестора в каких-то инфраструктурных и энергетических проектах, когда для этого создадутся соответствующие условия. В этом плане к нашей стране, по мнению политолога, не может быть никаких претензий, так как она практически одна, без посторонней помощи с нуля поднимает Карабах и Восточный Зангезур.

"Хотел бы напомнить, что в восстановительные работы на освобожденных от армянской оккупации территориях, где все тотально разрушено, Азербайджан уже вложил в общей сложности 12 миллиардов долларов. Все работы мы проводим сами, не обращаясь ни к кому за помощью. Азербайджан восстанавливает свои земли сам, за исключением поддержки со стороны братских тюркских и некоторых других стран, которые построили в освобожденных районах кто школу, кто мечеть, кто центр творчества. Но основную работу наша страна делает сама. Азербайджан будет готов осуществлять гуманитарные проекты в Газе, построить школу и даже жилой квартал. У него имеется подобный опыт. Кстати, сейчас он готовится строить школы в Сирии. Какие-то проекты, сопряженные с энергетической инфраструктурой, может реализовать SOCAR. Но выписать чек на крупную сумму в то время, как в самой стране восстановления требуют гораздо большие территории, на которых все разрушено, Азербайджан не готов", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева