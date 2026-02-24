Защитники Варданяна готовят ему большое разочарование

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Для того, чтобы Армения и Азербайджан жили в мире как соседи, нужно уважать историю друг друга и право жить в своих домах, а также отпустить "армянских пленных". Об этом заявил в очередном своем обращении сын осужденного на 20 лет лишения свободы Рубена Варданяна - Давид Варданян.

Отпрыск "госминистра и филантропа" уверяет англоязычную аудиторию, что без освобождения его отца и массового возвращения добровольно выехавших армян обратно в Карабах мира не будет.

А что на самом деле нужно для того, чтобы между Арменией и Азербайджаном наступил мир? Если объективно, то мир возможен только после того, как Армения признает свою вину за совершенные против азербайджанского народа преступления, покается, выплатит многомиллиардные компенсации, а затем с извинениями и под гарантии международных организаций вернет насильственно изгнанных азербайджанцев на земли предков. Есть еще и другие условия, которые позволили бы говорить о том, что сосед осознал, что был не прав, и больше такого не повторится. Обычно мир после конфликтов наступает именно по такому сценарию.

Но это в идеале. С точки зрения реалий же мы прекрасно понимаем, что к нашей ситуации этот сценарий не применим. Не потому что мы не правы, а потому что армянство все еще нужно державам, а деньги диаспоры все еще нужны политикам. Например, деньги семейства Варданянов. Не будем забывать и о религиозном факторе, который те же Варданяны используют изо всех сил. Поэтому международные суды не будут выносить решения против Армении, никто не осудит ее за оккупацию, этнические чистки и геноцид, никто не станет удовлетворять иски Азербайджана о репарациях, никто не станет требовать реализации права азербайджанцев на возвращение на свои земли в Армению. Именно международная справедливость могла бы реально положить конец конфликтности на Южном Кавказе, потому что преступник, оставшийся без осуждения, не будет считать себя таковым.

Это реалии. Пытаться их обойти и растрачивать на это ресурсы не стоит. Азербайджан уже сам наказал Армению в полной мере военным разгромом. Хуже наказания быть не может. Наказаны главари сепаратистского режима и финансисты терроризма и сепаратизма. Военным преступникам вынесены приговоры, и они останутся в силе, несмотря на истерики и угрозы со стороны армяноцентричных кругов. Азербайджан восстановил свой суверенитет над всеми своими территориями, и если армяне не захотели признавать этого, это их проблема. Скатертью дорога. Вернуть их обратно без выполнения армянами требований Баку, путем давления, санкций, судебных исков нереально. Никол Пашинян это понимает, поэтому исключил вопрос из своей политической повестки. Только тема "пленных" все еще поднимается Ереваном, но лишь для пиара в глазах реваншистских масс.

Уж как надеялись сторонники Варданяна на визит в регион вице-президента США Джея Ди Вэнса. В преддверии этого события Давид Варданян решил подойти к делу через правозащитную католическую группу CatholicVote. Ожидалось, что Вэнс заставит Баку отпустить если не всех, то хотя бы Варданяна. Но надежды не оправдались - через несколько дней после визита вице-президента США преступнику был зачитан приговор.

Еще раньше, накануне Рождества Варданян-младший надеялся на "христианское братство", разводя демагогию о "свободе вероисповедания", "универсальных правах", выставляя в своих интервью и соцсетях папашу и других подсудимых в качестве "мучеников за веру", а сепаратистов как "армянских христиан, сталкивающихся с новой угрозой истребления". Сопли и слезы текли рекой. Как утверждал Варданян-младший, весь христианский мир замер в ожидании, будут ли освобождены преступники перед Рождеством. Разумеется, они не были освобождены. Демагогия и попытки давить на Баку через околохристианскую тусовку не удались. Во-первых, потому что Баку не оглядывается на стороннее мнение. Во-вторых, потому что христианам мира, грубо говоря, по барабану, что там происходит в бакинском суде и кто эти дяденьки, сидящие на скамье подсудимых.

То же самое касается и "права жить в своих домах", которое сторонники Варданяна и армянофилы в целом отдают только армянам. Никто из них даже гипотетически не рассматривает перспективы возвращения азербайджанцев в Армению и давления по этому поводу на Ереван. Ведь "это другое". Хотя на самом деле это одно из условий установления реального мира, как мы уже сказали. Если Армения будет поднимать вопрос карабахских армян, ей не избежать вопроса азербайджанцев.

Кстати, Варданян прибыл в Карабах осенью 2022 года как раз для того, чтобы не допустить мира между армянами и азербайджанцами. Он не только агитировал, он организовывал принудительную доставку людей на "митинги протеста" против переговоров с Баку. Карабахский режим после войны пребывал в растерянности и был готов идти на условия Баку, но Рубик принял меры, чтобы этого не произошло. Все, наверняка, помнят его эфиры, его наглые заявления и его самоуверенность. Варданян-младший должен был распускать сопли тогда, чтобы заставить папашу уйти с этого пути. Нравилось, наверное, что папочка влез в большую политику? Ну, конечно, ведь там и до премьера Армении было недалеко.

Сказки про якобы отнятую у Рубика Библию, про якобы наказание в тюрьме за христианскую символику и тому подобное уже набили оскомину. Фигура Варданяна-старшего в эту "икону" никак не влезает. Не из-за размеров талии, а благодаря грязным делам.

Увязывать мирный процесс с судьбой Рубена Варданяна и других армянских преступников контрпродуктивно. Пытаться оспаривать приговоры в ЕСПЧ - тоже. Так называемая правозащитница Сирануш Саакян обещает семействам Варданяна и других преступников, что есть возможность атаковать Баку исками и добиться отмены приговоров под давлением международных инстанций. Эта мадам обещает доказать, что военные преступники осуждены не за свои деяния, а за инакомыслие, и Евросуд по правам человека, считает она, мимо такого лакомого куска не пройдет. Это очень нечестно с ее стороны, обманывать и без того горюющих людей. Нет ничего разрушительнее, чем разочарование. А разочарование обязательно последует, потому что никакие исковые атаки, никакие истерики международных правозащитных организаций, никакие резолюции судебных инстанций ничего для осужденных не изменят. Изменить, точнее, облегчить участь могло только искреннее раскаяние, добровольное признание вины и публичное принесение извинений азербайджанскому народу.

Вместо представлений с "голодовкой", провокационных роликов папаши и сынка в соцсетях, вместо чтения стишков и сочинения страшилок, тому же Варданяну следовало с самого начала сотрудничать со следствием, признать свою вину и прекратить паясничать. Семейство, расточая средства на международных правозащитников и прочих крикунов, только испортило дела своего главы, потому что дало ему беспочвенные надежды продержаться до часа "х". Но час "х" не настал. Точнее, он настал, только совсем не в том формате, в каком было обещано Рубену Карленовичу.