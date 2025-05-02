Додик-сын Робика и его бездарная команда

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Мы уже не раз говорили о том, что у Рубена Варданяна плохие юристы. Никуда не годятся его пиар-менеджеры и подъедающийся у его кормушки СМИ.

Сынок Рубика Давид, следуя указаниям плохих юристов и советчиков, продолжает топить папочку. На этот раз к услугам Варданяна-младшего был Fox News, где он разместил статью под названием "Мой отец находится в тюрьме более 550 дней просто потому, что он христианин".

Уже по названию можно судить о том, что внутри. Читать ее не обязательно, чтобы понять всю степень глупости и недальновидности команды, задействованной для освобождения преступника. Команда 550 дней разоряет капиталы Варданянов, но пользы от этой возни - ноль.

Команда юристов и пропагандистов, нанятая Варданянами, морочит голову семейству "экс-госминистра". Выдвигаются идеи его освобождения, которые заведомо не могут быть осуществлены. Пиар Варданяна строится на нарративах, которые по определению не могут принести пользу. Вначале пиар-команда лепила образ мецената, патриота и милейшего существа, который и мухи не обидит. Когда это не помогло, в ход пошли сказки о "пытках" и прочих "мучениях", загадочные голодовки Варданяна, но и это не заставило международные инстанции наброситься на Азербайджан. Теперь семейство решило прибегнуть к последнему средству - к внедрению в сознание западного мира мысли о религиозной подоплеке дела Варданяна. Он больше не "политзаключенный", теперь он "мученик за веру". Таким путем команда защиты рассчитывает склонить на свою сторону общественность западных стран и международные организации, как известно, в большинстве тоже являющиеся проводниками интересов именно Запада. Времена сейчас плохие, у народных масс повсюду мозги набекрень, в Европе нарастает исламофобия, и на этой волне глупыш Варданян-младший и его бездарная команда рассчитывают избавить Рубика от заслуженного наказания.

И не понимают, что только ухудшают положение своего "утопающего". Чем больше они будут педалировать на его примере ложь о якобы притеснениях христиан в Азербайджане, о религиозном преследовании армян и тому подобном, тем меньше шансов на помилование Варданяна в будущем. Сынку, который сегодня тратит папины деньги на нереалистичные проекты, следовало лечь поперек порога, когда папаша вздумал влезть в политику и подключиться уже не только финансово, но и физически к разрушению другого государства. У Рубена Варданяна и тогда были бездарные советчики и астрологи.

Хорошие юристы посоветовали бы "экс-госминистру арцаха" прекратить клоунаду с голодовками и претензиями на святость, а сотрудничать со следствием и не позорить свои седины.