Взрыв в Москве

В Москве рядом с Савёловский вокзал произошёл взрыв в автомобиле дорожно-патрульной службы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранения.

По информации источника, местные жители услышали взрыв примерно в 00:05. В этот момент патрульный автомобиль был припаркован у обочины. Сообщается, что был замечен человек, который снял взрыв на видео, а затем скрылся с места происшествия.

В результате взрыва в патрульном автомобиле были выбиты стёкла. Пострадавший сотрудник полиции был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Причины произошедшего устанавливаются.