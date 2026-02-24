https://news.day.az/world/1817972.html Взрыв в Москве - ВИДЕО В Москве рядом с Савёловский вокзал произошёл взрыв в автомобиле дорожно-патрульной службы. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранения. По информации источника, местные жители услышали взрыв примерно в 00:05.
Взрыв в Москве - ВИДЕО
В Москве рядом с Савёловский вокзал произошёл взрыв в автомобиле дорожно-патрульной службы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранения.
По информации источника, местные жители услышали взрыв примерно в 00:05. В этот момент патрульный автомобиль был припаркован у обочины. Сообщается, что был замечен человек, который снял взрыв на видео, а затем скрылся с места происшествия.
В результате взрыва в патрульном автомобиле были выбиты стёкла. Пострадавший сотрудник полиции был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
Причины произошедшего устанавливаются.
