Audi представила новые RS5 и RS5 Avant

Состоялась премьера нового поколения Audi RS5 - лифтбека и универсала RS5 Avant. Модели получили подзаряжаемую гибридную установку мощностью 639 л.с., что сразу на 109 сил превосходит самый мощный BMW M3 Competition. Динамика впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает 3,6 секунды, максимальная скорость ограничена 285 км/ч, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Силовая установка новых RS5 построена на базе 2,9 литрового твин-турбо V6 (510 л.с.) и 177 сильного электромотора, который питается от батареи ёмкостью 25,9 кВт·ч. Полного заряда хватает на 80 км чистого электрохода. Восстановить энергию до 100% можно за 2,5 часа.

Новый Audi RS5 оснащается восьмиступенчатым "автоматом" Tiptronic и центральным дифференциалом повышенного трения, который перераспределяет момент между осями в пропорции от 70:30 до 15:85. Кроме того, RS5 и RS5 Avant стали первыми серийными моделями, получившими систему электромеханического распределения тяги между задними колёсами. Вместо традиционной блокировки здесь используется планетарная передача с электромотором на водяном охлаждении. Данные для управления тягой обновляются каждые 5 миллисекунд.

В оснащение лифтбека и универсала входят RS подвеска с раздельной настройкой сжатия и отбоя, 20 и 21-дюймовые колёса со специальными шинами, а также стальные или керамические тормоза. В базе появилась функция Audi Driving Experience, которая детально анализирует пройденные маршруты и фиксирует статистику трек-сессий - вплоть до угла заноса. Все данные выводятся на 14,5-дюймовый центральный экран.

Серийное производство Audi RS5 и RS5 Avant развёрнуто в немецком Неккарзульме. Старт приёма заказов запланирован на первый квартал 2026 года, а первые поставки ожидаются летом.