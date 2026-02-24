Меняются правила возврата машин со штрафстоянки

Задержанные и доставленные на штрафстоянку транспортные средства будут возвращаться владельцам сразу после уплаты установленного сбора.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О дорожном движении", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, после оплаты владельцем транспортного средства суммы, установленной органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, за эвакуацию автомобиля на охраняемую стоянку и его хранение, задержанное транспортное средство незамедлительно возвращается владельцу. Если транспортное средство было задержано незаконно либо ему был причинен материальный ущерб вследствие ненадлежащего хранения, владелец вправе обжаловать это в административном порядке или в суде.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.