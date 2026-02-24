Великобритания расширила санкции против России

Власти Великобритании расширили санкционный список против России на 297 позиций, в том числе ввели рестрикции в отношении 240 юридических и 7 физических лиц. Об этом говорится в сообщении Форин-офиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"24 февраля 2026 года Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании обновило список санкций Британии <...> и добавило следующие 240 предприятий, 7 физических лиц и 50 судов", - сказано в документе.

Под ограничения подпали:

  • Девять российских банков;
  • Несколько структур Росатома. Речь идет об АО "Росатом Энергетические проекты" и Rusatom Overseas;
  • "Транснефть";
  • 142 компании из ОАЭ, 39 из КНР, 3 из Таиланда и 2 из Индии;
  • "Точка Банк";
  • ООО "Газпром СПГ Портовая";
  • Находящаяся в Варшаве компания Alliance Capital;
  • Два грузинских телеканала.