Великобритания расширила санкции против России

Власти Великобритании расширили санкционный список против России на 297 позиций, в том числе ввели рестрикции в отношении 240 юридических и 7 физических лиц. Об этом говорится в сообщении Форин-офиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"24 февраля 2026 года Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании обновило список санкций Британии <...> и добавило следующие 240 предприятий, 7 физических лиц и 50 судов", - сказано в документе.
Под ограничения подпали:
- Девять российских банков;
- Несколько структур Росатома. Речь идет об АО "Росатом Энергетические проекты" и Rusatom Overseas;
- "Транснефть";
- 142 компании из ОАЭ, 39 из КНР, 3 из Таиланда и 2 из Индии;
- "Точка Банк";
- ООО "Газпром СПГ Портовая";
- Находящаяся в Варшаве компания Alliance Capital;
- Два грузинских телеканала.
