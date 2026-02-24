Милли Меджлис обсуждает 10 вопросов
В Милли Меджлисе проходит очередное пленарное заседание весенней сессии.
Как передает Day.Az, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:
1.О внесении изменений в Постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики";
2.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" (третье чтение);
3.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об инвестиционной деятельности" (третье чтение);
4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании";
5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний (второе чтение);
7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об изъятии земель для государственных нужд" (второе чтение);
8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" и "О трудовых пенсиях"" (второе чтение);
9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О недрах" (первое чтение);
10.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О автомобильном транспорте"" (первое чтение).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре