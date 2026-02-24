Милли Меджлис обсуждает 10 вопросов

В Милли Меджлисе проходит очередное пленарное заседание весенней сессии.

Как передает Day.Az, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1.О внесении изменений в Постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики";

2.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" (третье чтение);

3.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об инвестиционной деятельности" (третье чтение);

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании";

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний (второе чтение);

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об изъятии земель для государственных нужд" (второе чтение);

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" и "О трудовых пенсиях"" (второе чтение);

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О недрах" (первое чтение);

10.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О автомобильном транспорте"" (первое чтение).