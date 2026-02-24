Боксеры Азербайджана стартовали на турнире "Странджа" с побед

Азербайджанские боксеры Билалхабаши Назаров и Магомедали Ашуралиев начали международный турнир "Странджа" в Софии (Болгария) с побед.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, оба спортсмена выиграли стартовые поединки и вышли в следующий раунд.

Билалхабаши Назаров (50 кг) в 1/8 финала победил Луиса Рунини (Ирландия) - 4:1 (30:27, 30:27, 28:29, 29:28, 30:27). Следующий бой он проведет 27 февраля против Рудольфа Гарбояна (Армения).

Магомедали Ашуралиев (60 кг) в 1/16 финала одолел Мишеля Бальдассини (Италия) - 3:2 (30:27, 29:28, 28:29, 30:27, 28:29). В следующем поединке чемпион Азербайджана встретится с Язалом Хуссам Сейфеллом (Египет). Бой пройдет 25 февраля.

Отметим, что турнир завершится 1 марта.