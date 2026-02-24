В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Рубене Варданяне.

Day.Az представляет публикацию:

Рубен Варданян освоил новую суперсилу - дистанционное управление черноземом.

Пока обычные смертные в СИЗО сражаются с казенной кашей и пишут жалобы на сырость, Рубен-джан из бакинских застенков легким движением руки прямо из камеры раздает гектары земли в Сюнике. Как пишут армянские оппозиционные СМИ, семь семей в Татеве якобы получили земельные участки с легкой руки сидельца Варданяна.

Хрясь, хрясь, хрясь... Слышите этот треск? Это шаблоны рвутся.

Вы удивлены, как это работает в реальности? Да очень просто. Сидит человек под присмотром азербайджанских надзирателей, но стоит ему прикрыть глаза - и хоп! - в Армении колосится рожь и оформляются кадастровые документы. То ли у него в матрасе зашит спутниковый терминал, то ли он овладел искусством астральной приватизации. Адвокаты, небось, вместо апелляций заносят в камеру мешки для удобрений, а выносят дарственные на участки.

Если так и дальше пойдет, то скоро узнаем, что Варданян, не вставая со шконки, газифицировал Татев силой мысли. А там и до космоса недалеко! Главное, чтобы Рубен не увлекся и не начал "дарить" армянам участки на Марсе. Иначе и там появится хачкар, а Красную планету объявят колыбелью армянской цивилизации.