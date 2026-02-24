У берегов Индии вертолет экстренно приземлился на воду

Вертолет индийской государственной транспортной компании Pawan Hans совершил экстренную посадку на воду в Андаманском море вблизи индийской союзной территории Андаманские и Никобарские острова, все семь человек, находившиеся на борту, спасены. Об этом говорится в заявлении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Воздушное судно, следовавшее по региональному маршруту, столкнулось с техническими трудностями, после чего пилот выполнил экстренное снижение и посадку на воду. На борту находились семь человек.

"Вертолет вылетел из Порт-Блэра с двумя членами экипажа и пятью пассажирами на борту. Все спасены и находятся в безопасности. Сообщений о пострадавших не поступало", - подчеркнули в Pawan Hans. Начато расследование авиаинцидента.