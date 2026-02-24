Невозмутимые верблюды пустыни Гоби и сказки азербайджанского села

Живопись c детства была моим увлечением, но по-настоящему этот художник меня заинтересовал, когда на стене современно обставленной квартиры моей замечательной подруги увидела интересные пейзажи, напомнившие мне ранние работы любимого Гогена. На меня смотрели плотно прижатые друг к другу красноватые крыши старинного французского городка, на другой работе прямо над тобой нависают светло-песочные горы удивительной деревни Кандован. Эти пейзажи - щедрый подарок семье подруги от Народного художника Азербайджана - открыли для меня имя этого мастера. Сегодня день рождения известного графика, Народного художника Азербайджана Джамиля Муфидзаде, и еще один повод вспомнить его творчество, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Удивительна сама история знакомства художника с семьей подруги. Как-то, просматривая старые альбомы, муж подруги увидел портретный карандашный набросок мальчика, в котором он узнал своего отца. Рисунок был таким профессиональным, что ему очень захотелось узнать что-то об авторе, написавшем его. Под портретом он разглядел нечеткую надпись - Ордубад и имя. Найти художника уже не составило труда. Джамиль Муфидзаде несказанно обрадовался неожиданной для него встрече с сыном земляка и другом юности, дороги с которым разошлись в силу объективных причин. Джамиль Муфидзаде осел в Баку, стал известным художником, друг детства выучился на военного врача и служил далеко за пределами Родины...

Джамиль Муфидзаде родился в 1934 году. Прожил яркую и насыщенную творческую жизнь. Ученик знаменитого Микаила Абдуллаева, окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку, а затем Харьковский художественный институт. Участник многочисленных выставок. Известны серии его работ - "Ичеришехер", "Нефть Абшерона", "Баку - нефтяная столица", "Бухенвальд, "Хыналыг", "На земле Монголии", "Впечатления от Египта" и другие.

Время активного творчества Джамиля Муфидзаде пришлось на советский период, но, несмотря на "железный занавес", он имел возможность побывать в разных странах мира. "Из материков я не успел побывать только в Австралии", - говорил он. Венецианские гондолы, египетские пирамиды, виды Таллинна и деревянные дома Кандалакши, тундра и монгольские степи, - все, что там зацепило взгляд художника, все свои эмоции и впечатления он переносил на бумагу. И в каждой стране видел он нечто прекрасное и индивидуальное. Написанные после этих поездок картины и рисунки хранятся сегодня в музеях и личных коллекциях Азербайджана, России, Германии, Франции, Италии, Египта, Турции, Ирана и Монголии.

Особое место среди его работ занимает графика. Графические серии "Баку - нефтяная столица" и "Нефть Абшерона" рассказывают о добыче "черного золота" в сухой черно-белой гамме, символами. И все же они не лишены поэтичности. Художнику металлические конструкции нефтяных вышек напоминали орнамент "шебеке". Некоторое время он оставался в общежитии нефтяников, наблюдая за их жизнью и бытом. "Лунная ночь", "Краны на ремонте", "Идущие на дежурство" передают особое настроение и романтику жизни на Нефтяных Камнях.

В коллекции художника немало работ, посвященных войне. После поездки в Бухенвальд и Освенцим появилась страшная по эмоциональному накалу серия "Бухенвальд". Эта война затронула и жизнь нашей страны. Как тонко передал мастер в работе "Unudulma" переживания азербайджанки, проводившей мужа на войну. На очень сдержанном, психологически выверенном и глубоком портрете взгляд женщины, обращенный в себя. В нем боль и невероятная усталость, и в то же время тень надежды на лучшее, на то, что муж вернется.

Любопытны его работы и как анималиста. В пустыне Гоби художник очень много рисовал невозмутимых и высокомерных верблюдов. Писать их было очень сложно, т.к. эти создания, как говорил художник, находятся в постоянном движении. Но ему все же удалось тонко передать их достоинство, выражение глаз, рельефную текстуру густого меха, движения и характерные позы, связь этих животных с природой и людьми.

Джамиль Муфидзаде на протяжении всей своей творческой жизни не терял умения удивляться окружающему миру. Он видел мир многоликим и изображал его по-разному, и, возможно, поэтому, его работы так непохожи по стилю, цветовому решению, изобразительным средствам и жанровому разнообразию. Очень интересна в этом смысле серия, посвященная уникальному, скрытому высокими горами селу Хыналыг. Я бывала в этом селе и его серые улицы и глиняные крыши, где ярким пятном мелькали лишь дети, показались мне тогда такими хмурыми на фоне потрясающих гор, покрытых цветущими лугами. Мастер же увидел его разным. В этой серии есть рисунки, написанные в почти черно-белой гамме грубыми, сухими мазками и на них село кажется крошечным и далеким, словно потерянным среди суровых горных вершин. И есть картины, где жизнь этого уединенного уголка изображена необычайно колоритно. Кажется, ты ощущаешь этот холодный, чистый, почти хрустальный воздух Хыналыга и нежный солнечный свет, растекающийся по его улицам, делает его похожим на сказку.

Джамиль Муфидзаде как-то сказал: "Знаете, художник - это состояние души и образ жизни. Ты таким родился и не мыслишь себя в иной ипостаси. И не задумываешься, выгодно тебе это или нет." Его творчество - это не только художественное выражение его индивидуальности, он сохранил для нас приметы, неповторимые моменты своего времени, рассказывающие о буднях, праздниках, горестях и мечтах самых разных людей ушедшего века.