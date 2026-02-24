Президент Сербии избежал покушения

Президент Сербии Александар Вучич избежал покушения.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.

Полиция Сербии задержала двоих мужчин, которые планировали насильственное свержение государственного строя.

Согласно версии следствия, задержанные готовили план по убийству Александра Вучича и членов его семьи.