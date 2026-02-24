https://news.day.az/world/1818110.html Президент Сербии избежал покушения - ВИДЕО Президент Сербии Александар Вучич избежал покушения. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети. Полиция Сербии задержала двоих мужчин, которые планировали насильственное свержение государственного строя. Согласно версии следствия, задержанные готовили план по убийству Александра Вучича и членов его семьи.
Президент Сербии избежал покушения - ВИДЕО
Президент Сербии Александар Вучич избежал покушения.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.
Полиция Сербии задержала двоих мужчин, которые планировали насильственное свержение государственного строя.
Согласно версии следствия, задержанные готовили план по убийству Александра Вучича и членов его семьи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре