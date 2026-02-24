В Баку состоялся "круглый стол", посвященный водной безопасности

24 февраля Комитет Британской торговой палаты в Азербайджане (BCCA) по устойчивому развитию и энергетике при поддержке британского посольства в Баку провел "круглый стол" на тему "Водная безопасность в Азербайджане: регулирование, риски и ответственные бизнес-действия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие прошло в преддверии праздника Новруз и было приурочено к "Su Çərşənbəsi", что подчеркивает символическое значение воды в азербайджанских традициях и позволило связать культурное наследие с обсуждением вопросов устойчивого развития.

В "круглом столе" приняли участие представители ключевых государственных органов, международных организаций и частного сектора, чтобы обсудить нормативные изменения, управление рисками и роль ответственного бизнеса в укреплении водной безопасности Азербайджана.

С докладами выступили представители Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, SOCAR, Azercosmos, Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Университета ADA, Aqualink Azerbaijan и других компаний.

Спикеры обсудили приоритеты национальной стратегии водного хозяйства, планирование экологического менеджмента, использование ГИС и спутниковых технологий для мониторинга запасов воды, механизмы устойчивого финансирования, правовые рамки и инновационные бизнес-решения. Мероприятие завершилось открытой дискуссией, которая способствовала прямому обмену мнениями участников.

Британское деловое сообщество продолжает через такие инициативы вносить вклад в конструктивный диалог по вопросам устойчивого развития и стратегическим секторам, формирующим деловые отношения между Великобританией и Азербайджаном.