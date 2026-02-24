Стала известна роль Нидерландов в «Совете мира»

Нидерланды намерены остаться в статусе наблюдателя при созданном по инициативе США Совете мира, в котором обсуждается урегулирование в секторе Газа. Об этом заявил новый премьер-министр королевства Роб Йеттен, передает Day.Az.

"Мы продолжим быть наблюдателями при Совете мира", - сообщил он корреспонденту ТАСС в ходе приема для прессы по случаю приведения нового правительства страны к присяге. Йеттен также добавил, что Гаага поддерживает "все инициативы, направленные на улучшение положения" жителей Газы и способствующие достижению полноценного и прочного мира в анклаве.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав совета, созданного в рамках урегулирования в секторе Газа. Его первое заседание состоялось 19 февраля в Вашингтоне. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.