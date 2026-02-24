Лорды и баронессы сели в лужу

Автор: Лейла Таривердиева

С самого начала карабахского конфликта стало ясно, что кроме самих его сторон о сути противостояния и совершенных армянами преступлениях никто ничего толком не знает. Да и знать не хочет. Особенно это касается Запада, который практически единогласно тридцать лет поддерживал Армению в ее преступных делах, не имея представления, что на самом деле происходит на Южном Кавказе.

Армянство покупало лоббистов и подсовывало им то, что те должны были озвучивать. При этом были приняты все необходимые меры, чтобы голоса пострадавшей от военной агрессии, оккупации, этнических чисток и геноцида страны не были никем услышаны. Слуховые проходы затыкались крупными подачками, продвижением лоббистов по карьерной лестнице и прочими удовольствиями. В прежние времена армянству удалось взять в руки западные парламенты и политические круги. Тем было, что называется, по барабану, что происходит на самом деле - главное, чтобы армянские гонорары не прекращались. Так была принята 907-я поправка, которую можно считать символом бездумного лоббирования армянских интересов. Это решение не поддавалось никакой логике и здравому смыслу, однако было принято, потому что было хорошо оплачено.

То, что та же ситуация местами продолжает сохраняться по сей день, честно признаться, удивляет. Современные информационные технологии позволяют быть в курсе всего, если есть такое желание. Видимо, у армянских лоббистов такого желания за тридцать лет так и не появилось. Об этом свидетельствует "расследование", которое на деньги диаспоры затеяли британские парламентарии с участием армянских сепаратистов в лице убогого Артака Бегларяна.

Как это принято у армянской стороны, сходка подана как "парламентское расследование Великобритании", хотя все происходит в узких рамках лоббистской тусовки. В понедельник состоялось первое заседание под звучным названием "Стирая прошлое: уничтожение культурного наследия". Армянские медиа сообщают, что участники "расследования" ищут путь к справедливости и привлечению Азербайджана к ответственности. "Расследование" проводится Институтом по правам человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) совместно с межпартийной парламентской группой по международному праву, правосудию и подотчетности (APPG) и межпартийной парламентской группой по Армении (APPG on Armenia). Тусовку возглавляет депутат от Шотландии Брендан О'Хара. Состав перечислять не стоит - там сплошь лорды и баронессы. Похоже, дела в Великобритании идут так себе, если лорды и баронессы не гнушаются продавать себя первому встречному. Хотя тут первостепенную роль, скорее всего, играют даже не подачки диаспоры, а исламофобия и туркофобия, которые всегда проецировались на карабахский конфликт и отношение к Азербайджану.

Так вот, собрались лорды и баронессы и обсудили, как будут проводить расследование. Решили принимать обращение, устраивать публичные слушания с участием экспертов и свидетелей (свидетелей чего?!), составлять отчеты и давить на правительство Великобритании и международные институты.

Как гласит мудрость, которую приписывают генпрокурору СССР Руденко: "Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя".

Британские депутаты, взявшиеся поддержать армянский сепаратизм, уже вышли на самих себя. Достаточно взглянуть на официальный сайт тусовки. Даже не знаешь, смеяться или гневаться. "Расследователи" в очередной раз доказали, что лобби всегда шло на поводу у заказчиков и глотало все, что ему подсовывали. Деньги не пахнут, а что говорить или выставлять на сайт - дело того, кто платит. Даже если депутаты и депутатши парламента такой серьезной и солидной державы, как Великобритания, выглядят полными, пардон, идиотами. Это их физиономии украшают сайт, а не тех, кто подбрасывает информацию и оплачивает услуги.

Фоторяд главной страницы сайта сразу привлекает внимание. Смотришь и думаешь: а туда ли я попал? На фото, представленных как свидетельства "уничтожения армянского наследия арцаха", мы видим кадры разрушенного Агдама и мечетей Шуши. Армянские заказчики не смогли найти эпичных фото, которые бы заставили рыдать от жалости и пылать от гнева, и подкинули кадры реальных преступлений самих армян в годы оккупации. Либо составители сайта просто бездумно насобирали фотографии из Гугла, не обращая внимание на то, что отображают они армянские деяния.

В фоторяде мы видим разрушенную оккупантами мечеть Саатлы в Шуше, видим панораму разрушенного Агдама, видим заснятую в период армянской оккупации шушинскую мечеть Ашагы Говхарага, в которой армяне держали скот. Найти изображения разрушений, якобы учиненных азербайджанцами, - большая проблема, потому что таковых разрушений нет. Все, что можно было выставить, это снесенные новоделы - сооруженные в годы оккупации в захваченных азербайджанских городах и селах армянские церкви. Строились они без разрешения законных властей, и их судьба не является предметом обсуждений. Никаким историческим наследием эти постройки считаться не могут. Мы уже не говорим о том, что исторического и духовного армянского наследия на территории Азербайджана объективно просто не может быть. И это, конечно, очень осложняет задачу. Поэтому на сайте "расследования" мы видим откровенный обман аудитории.

Вряд ли у этого "расследования" аудитория широкая, но так опозориться...