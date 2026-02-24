Цены на детское питание в Азербайджане остаются на высоком уровне. Особенно для детей на искусственном вскармливании ежемесячные расходы в некоторых семьях достигают сотен манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам родителей, стоимость детского питания повышается практически каждые 2-3 месяца.

Фармацевты отмечают, что основные бренды, представленные в продаже, импортируются из Европы, Турции и России. Местного производства нет. Цены в зависимости от состава и бренда варьируются от 10 до 300 манатов. При этом наиболее востребованная продукция в основном стоит в диапазоне 15-45 манатов.

Педиатр Афет Ибрагимли подчеркнула, что самым идеальным питанием для младенцев является грудное молоко. При выборе искусственного питания следует обращать внимание не столько на цену, сколько на состав продукта. Особенно важно отсутствие скрытого сахара и соответствие питания возрасту ребенка. Избыток подсластителей, красителей и ароматизаторов может снизить качество продукции.

Экономист Халид Керимли считает, что одной из главных причин сохранения высоких цен является отсутствие местного производства на рынке. Создание отечественных предприятий могло бы способствовать оптимизации цен. Однако для этого недостаточно лишь построить завод - необходимы большие объемы производства, чтобы снизить себестоимость.

Отметим, что по неофициальной информации, в Азербайджане планируется строительство завода по производству детского питания с годовой мощностью 400 тонн.