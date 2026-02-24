https://news.day.az/society/1818061.html На каком канале посмотреть матч "Карабах"-"Ньюкасл"? Сегодня ночью в Лиге чемпионов УЕФА состоятся четыре матча стадии плей-офф. Как сообщает Day.Az, "Карабах" на выезде сыграет с клубом "Ньюкаслом Юнайтед". Матч "Ньюкасл Юнайтед" - "Карабах" зрители смогут посмотреть в эфире İctimai TV.
Сегодня ночью в Лиге чемпионов УЕФА состоятся четыре матча стадии плей-офф.
Как сообщает Day.Az, "Карабах" на выезде сыграет с клубом "Ньюкаслом Юнайтед".
Матч "Ньюкасл Юнайтед" - "Карабах" зрители смогут посмотреть в эфире İctimai TV.
В других интересных встречах дня "Интер" встретится с "Будё/Глимт", а "Атлетико Мадрид" сыграет против "Брюгге". Оба матча будут транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport.
