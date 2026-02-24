В Баку встретятся министры транспорта Азербайджана, Ирана и Грузии

Министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег во время визита в Баку подчеркнула важность активизации трёхстороннего коридора Иран-Азербайджан-Грузия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство дорог и городского развития Ирана, в Баку Фарзане Садег провела встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

В ходе встречи был рассмотрен текущий уровень транспортного сотрудничества между двумя странами. Стороны обсудили существующие препятствия, в частности вопросы, связанные с передвижением водителей по территориям двух государств, и подчеркнули необходимость ускорения решения проблем и принятия соответствующих исполнительных решений.

В связи с этим были даны необходимые поручения по мониторингу и решению поднятых вопросов. Обе стороны договорились о проведении в текущем году в Баку совместной встречи министров трёх стран с целью укрепления направлений реализации данного транзитного маршрута и завершения необходимой координации для активизации работы коридора Иран-Азербайджан-Грузия.

Согласно достигнутым договорённостям, совместный Транспортный комитет двух стран должен собраться не позднее чем через месяц и принять необходимые решения для устранения существующих препятствий и развития транспортного сотрудничества.

Отметим, 23 февраля в Баку состоялось 17-е заседание Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах, по итогам которого был подписан меморандум о взаимопонимании.