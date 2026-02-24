Умерла актриса культового фильма "А зори здесь тихие"

Заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщила ее дочь, актриса театра и кино Александра Афанасьева-Шевчук.

"Мамы не стало. [Последнее время] она очень сильно болела", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что Шевчук умерла от лимфомы головного мозга.

Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Окончила целевой курс для украинских студентов во ВГИКе. Во время учебы во ВГИКе снялась в картине Ильи Фрэза "Приключения желтого чемоданчика", прославилась после выхода военной драмы "А зори здесь тихие" (1972), в которой сыграла Риту Осянину. После обучения стала актрисой Киевской киностудии имени А. Довженко, с 1983 года - актриса ЦКДЮФ имени М. Горького.

Снялась в проектах "Белый Бим черное ухо", "Государственная граница", "Мужской зигзаг", "Курортный роман" и других. В 2019 году удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. Являлась вице-президентом открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок". Была замужем за композитором Александром Афанасьевым. 23 апреля 1981 года у пары появилась дочь Александра Афанасьева-Шевчук.