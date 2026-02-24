Обсуждено развитие хлопковой промышленности в Азербайджане

Обсуждены развитие хлопковой промышленности в Азербайджане, текущие вызовы в этой сфере и пути их решения

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в аккаунте в "X".

"Хлопководство - отрасль стратегического значения для нашей страны с точки зрения индустриализации и увеличения ненефтяного экспорта. На онлайн-встрече на тему "Развитие хлопковой промышленности в Азербайджане", в которой мы приняли участие вместе с министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым и генеральным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым, мы обсудили существующие вызовы в области развития хлопководства и пути их решения.

В целях повышения экономической эффективности хлопководства, стимулирования занятости в регионах мы подчеркнули возможности углубления цепочки создания стоимости при производстве хлопка, создания новых производственных мощностей, перехода к производству промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью, совершенствования существующей инфраструктуры и деятельности компаний, работающих в этой сфере", - отмечается в публикации.