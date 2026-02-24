В Азербайджане совершенствуются правила предоставления недр в пользование

Правила предоставления недр в пользование будут усовершенствованы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно проекту закона о внесении изменений в закон "О недрах", правила предоставления недр в пользование путем прямых переговоров будут определяться соответствующим органом, уполномоченным исполнительным органом.

Также будут установлены правила по оздоровлению деятельности пользователей недр, занимающихся добычей нефелиновых полезных ископаемых, которые будут определены органом, назначенным соответствующим исполнительным органом.

Отмечено, что использование недр будет осуществляться на основе разрешений, в порядке, установленном данным законом и законом "О лицензиях и разрешениях", через аукционы или конкурсы, а также путем прямых переговоров.

Кроме того, постановлением Кабинета министров был утвержден перечень случаев предоставления права пользования недрами (за исключением месторождений драгоценных и цветных металлов, драгоценных камней и их проявлений) путем прямых переговоров.

Проект закона был принят после обсуждения и голосования.