Ким Чен Ын назначил свою дочь руководителем ракетной программы КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою дочь, Ким Чжу Э, на должность, связанную с ракетной программой страны, включая ядерные разработки, передает Day.Az со ссылкой на Newsweek.

Согласно источникам в правительстве Южной Кореи, речь идет о посте, сопоставимом с уровнем директора управления, отвечающего за ракетные силы Пхеньяна. Ким Чжу Э, предположительно находящаяся в подростковом возрасте, в последние годы часто сопровождала отца на публичных мероприятиях, включая посещения ракетных испытательных объектов. Это укрепило предположения о ее возможной роли в будущем наследовании власти в КНДР.

По информации южнокорейских разведывательных служб, назначение дочери может быть частью подготовки к ее будущей политической или военной карьере. В СМИ также сообщается, что Ким Чжу Э получает доклады от военных и участвует в мероприятиях, связанных с оборонной сферой, хотя официального подтверждения от Пхеньяна нет.