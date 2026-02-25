https://news.day.az/sport/1818186.html "Карабах" получил от УЕФА около 65,8 млн манатов Футбольный клуб "Карабах" получил от УЕФА средства в размере около 65,8 миллиона манатов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем аккаунте в социальной сети X.
По его словам, в рамках механизма солидарности УЕФА каждый клуб Мисли Премьер-лиги получит дополнительно примерно по 1,6 миллиона манатов.
Министр подчеркнул, что "Карабах" внес значительный вклад в развитие спортивной экономики страны, обладающей реальным потенциалом для дальнейшего роста.
