"Карабах" получил от УЕФА около 65,8 млн манатов

Футбольный клуб "Карабах" получил от УЕФА средства в размере около 65,8 миллиона манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, в рамках механизма солидарности УЕФА каждый клуб Мисли Премьер-лиги получит дополнительно примерно по 1,6 миллиона манатов.

Министр подчеркнул, что "Карабах" внес значительный вклад в развитие спортивной экономики страны, обладающей реальным потенциалом для дальнейшего роста.