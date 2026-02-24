"Карабах" и "Ньюкасл" объявили стартовые составы

Сегодня "Карабах" проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команды объявили стартовые составы:

"Ньюкасл": Арон Рамсдейл, Свен Ботман, Дэн Берн, Киран Триппьер (к), Жоэлинтон, Сандро Тонали, Алекс Мерфи, Ник Вольтемаде, Джейком Мерфи, Харви Барнс, Вильям Осула.

Главный тренер: Эдди Хау.

"Карабах": Матеуш Кохальски, Бадави Гусейнов (к), Кевин Медина, Дани Болт, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Джони Монтьель, Матеус Сильва, Абделла Зубир, Камило Дуран.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.