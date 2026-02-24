https://news.day.az/society/1818182.html Взрыв произошел в кафе в Евлахе, есть пострадавший В городе Евлах произошел пожар в кафе, сопровождавшийся взрывом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент был зафиксирован в поселке Аран. По предварительной версии, возгорание произошло в результате взрыва газового баллона. В результате происшествия пострадал владелец кафе по имени Руслан.
Взрыв произошел в кафе в Евлахе, есть пострадавший
В городе Евлах произошел пожар в кафе, сопровождавшийся взрывом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент был зафиксирован в поселке Аран. По предварительной версии, возгорание произошло в результате взрыва газового баллона.
В результате происшествия пострадал владелец кафе по имени Руслан. Ему была оперативно оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в соответствующее медицинское учреждение.
На место прибыли подразделения МЧС, которые в короткие сроки ликвидировали возгорание.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре