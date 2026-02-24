В городе Евлах произошел пожар в кафе, сопровождавшийся взрывом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент был зафиксирован в поселке Аран. По предварительной версии, возгорание произошло в результате взрыва газового баллона.

В результате происшествия пострадал владелец кафе по имени Руслан. Ему была оперативно оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в соответствующее медицинское учреждение.

На место прибыли подразделения МЧС, которые в короткие сроки ликвидировали возгорание.

По данному факту проводится расследование.