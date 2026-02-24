https://news.day.az/society/1818184.html В Агдаме отметили "Су чершенбеси" - ФОТО В городе Агдам в связи с "Су чершенбеси" разожгли первый праздничный костер. Как сообщает Day.Az, жители собрались вокруг костра, разделив атмосферу праздника. Дети перепрыгивали через огонь, символически оставляя в прошлом тяжести и трудности уходящего года - в соответствии с древними традициями.
В городе Агдам в связи с "Су чершенбеси" разожгли первый праздничный костер.
Как сообщает Day.Az, жители собрались вокруг костра, разделив атмосферу праздника.
Дети перепрыгивали через огонь, символически оставляя в прошлом тяжести и трудности уходящего года - в соответствии с древними традициями.
Отметим, что в освобожденном от оккупации Агдаме с начала года ведется заселение жителей. В настоящее время во втором жилом комплексе города проживают 223 семьи - всего 821 человек.
