В Агдаме отметили "Су чершенбеси"

В городе Агдам в связи с "Су чершенбеси" разожгли первый праздничный костер.

Как сообщает Day.Az, жители собрались вокруг костра, разделив атмосферу праздника.

Дети перепрыгивали через огонь, символически оставляя в прошлом тяжести и трудности уходящего года - в соответствии с древними традициями.

Отметим, что в освобожденном от оккупации Агдаме с начала года ведется заселение жителей. В настоящее время во втором жилом комплексе города проживают 223 семьи - всего 821 человек.