Молитва 7-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

25 февраля - седьмой день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак состоится в Баку в 05:56, а ифтар в 18:41.

Предлагаем вашему вниманию молитву седьмого дня месяца:

"Allahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih. Və cənnibni fihi min həfəvatihi və asamih. Vərzuqni fihi zikrəkə bidəvaih. Bitəvfiqikə ya hadiyəl-muzillin".

Перевод:

"О Аллах! Помоги мне в этот месяц соблюдать пост и проводить время в молитве. Сохрани меня от грехов, ошибок и сомнений. Даруй мне возможность постоянно поминать Тебя посредством Твоего содействия. О Тот, кто направляет заблудших на путь".

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.