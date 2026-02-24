В доме Гюльтекин Гаджибейли проведен обыск в рамках дела в отношении Рамиза Мехтиева

В доме члена "Национального совета" и бывшего депутата Гюльтекин Гаджибейли проведен обыск.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, обыск проведен в рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Рамиза Мехтиева и других лиц.

Гюльтекин Гаджибейли также была приглашена в СГБ для дачи показаний в качестве свидетеля.

Отметим, что Рамиз Мехтиев в рамках расследуемого СГБ уголовного дела обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

В рамках данного уголовного дела наряду с Рамизом Мехтиевым арестованы председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, его советник Мамед Ибрагим, бывший руководитель секретариата НАНА и экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров.