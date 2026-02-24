В Азербайджане создано Агентство по развитию МСБ, продвижению инвестиций и экспорта

При Министерстве экономики Азербайджанской Республики создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, поощрению инвестиций и экспорта в Азербайджанской Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий Указ в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения более эффективного и скоординированного осуществления государственной политики в сфере развития микро-, малого и среднего бизнеса, поощрения инвестиций и экспорта постановляю:

1. На базе юридического лица публичного права "Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики" и юридического лица публичного права "Агентство по поощрению инвестиций и экспорта Азербайджанской Республики - AZPROMO" в подчинении Министерства экономики Азербайджанской Республики создать при Министерстве экономики Азербайджанской Республики Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, поощрению инвестиций и экспорта в Азербайджанской Республике (далее - Агентство).

2. Установить, что Агентство является учреждением в структуре Министерства экономики Азербайджанской Республики, функционирующим в направлении поддержки развития микро-, малого и среднего предпринимательства, поощрения инвестиций и экспорта в ненефтяном (газовом) секторе, участвующим в защите интересов субъектов предпринимательства, координирующим услуги государственных органов (ведомств) и предпринимателей в этой области.

3. Предел численности работников Агентства установить в общей сложности в 370 штатных единиц, в том числе предел численности работников его Аппарата - в 291 штатную единицу, региональных подразделений - в 79 штатных единиц.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

4.1. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по следующим вопросам:

4.1.1. в трехмесячный срок:

4.1.1.1. по проекту устава и структуры Агентства;

4.1.1.2. по вопросу совершенствования нормативно-правовых актов с учетом частей 1 и 2 настоящего Указа;

4.1.2. в девятимесячный срок:

4.1.2.1. по механизму поэтапной реализации субъектами частного сектора услуг, предоставляемых государственными органами (ведомствами) субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, экспортерам и инвесторам;

4.1.2.2. по вопросу совершенствования механизмов поощрения инвестиций и экспорта в ненефтяном (газовом) секторе;

4.2. обеспечить в трехмесячный срок передачу на баланс Агентства государственного имущества, находящегося на балансе юридических лиц публичного права, указанных в пункте 1 настоящего Указа;

4.3. в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О государственной службе" принять меры, связанные с обеспечением комплектования работников Агентства за счет работников юридических лиц публичного права, указанных в части 1 настоящего Указа;

4.4. в месячный срок решить вопросы, связанные с финансированием деятельности Агентства;

4.5. обеспечить решение вопросов материально-технического обеспечения Агентства, а также финансирование в текущем году расходов, связанных с выполнением работ, предусмотренных в абзаце 4.1.2.2 настоящего Указа, в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете, а в последующие годы - предусматривать соответствующие средства в проектах государственного бюджета и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики;

4.6. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

5. До утверждения устава и структуры Агентства юридическим лицам публичного права, указанным в части 1 настоящего Указа, продолжать свою деятельность", - говорится в документе.