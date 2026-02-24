https://news.day.az/politics/1818130.html Состоялась встреча замминистров иностранных дел Азербайджана и Армении - ФОТО Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян встретились в Женеве в рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян встретились в Женеве в рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Отмечается, что встреча состоялась в продолжение контактов на более высоком политическом уровне.
Заместители министров обсудили возможные меры по построению доверия в рамках многосторонних платформ и международных организаций.
