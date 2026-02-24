Обнародованы показатели промпарков на освобожденных территориях Азербайджана

В прошлом году в индустриальных парках на освобожденных территориях Азербайджана были достигнуты успешные результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции, посвященной деятельности возглавляемой им организации в прошлом году и предстоящим задачам.

"Так, Агдамский промышленный парк за короткий срок стал региональным экономическим центром. Здесь зарегистрированы 32 резидента и 5 нерезидентов, инвестировано 145,8 миллиона манатов, создано около 1000 постоянных рабочих мест", - сказал С. Адыгезалов.

По его словам, по количеству резидентов парк занимает уже второе место в стране. "На данный момент в Агдамском промышленном парке работает 13 предприятий. Продукция, производимая в парке, не только продается на внутреннем рынке, но и экспортируется. В индустриальном парке предпринимателями было реализовано продукции на сумму 1,4 миллиарда манатов, из которых 62,3 миллиона манатов составил экспорт", - сказал он.

С. Адыгезалов отметил, что в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе зарегистрированы 19 резидентов и 3 нерезидента, инвестировано более 43,8 миллиона манатов, создано около 100 рабочих мест.

Кроме того, по его словам, продолжается расширение производства и реализация новых проектов в индустриальных парках в Мингячевире, Гарадаге, Пираллахи и Гаджигабуле, а также в индустриальных зонах в Нефтчале, Сабирабаде и Масаллы. В конце 2024 года был создан Нахчыванский промышленный парк, а в 2026 году учрежден Западный промышленный парк, где в настоящее время продолжается строительство необходимой инфраструктуры. Созданная индустриальная инфраструктура способствует развитию предпринимательства в регионах, сбалансированному формированию промышленного потенциала и расширению экономической активности.