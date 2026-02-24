https://news.day.az/politics/1818122.html Проходит 10-е трехстороннее заседание комитетов парламентов Азербайджана, Турции и Грузии Проходит десятое трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече будут обсуждаться вопросы дальнейшего укрепления политического диалога между парламентами трех стран, региональная безопасность, экономическое сотрудничество и совместные проекты.
Новость обновляется
