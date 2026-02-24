В ближайшие месяцы в Азербайджане ожидается снижение цен на яйца.

Как передает Day.Az, об этом сказал Bizim.Media председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Азербайджана Мурват Гасанов.

В России с февраля стремительно растут цены на яйца. В некоторых оптовых точках стоимость увеличилась более чем на 80%. Может ли ажиотаж вокруг яиц в России повлиять на рынок Азербайджана?

По его словам, поводов для беспокойства нет:

"Текущая суточная потребность нашей страны в яйцах составляет чуть более 4 миллионов штук. Общий объем производства достигает почти 6 миллионов яиц в день. В Азербайджане спрос на яйца полностью покрывается за счет местного производства. Поэтому цены уже длительное время остаются стабильными".

Гасанов ответил, что события, происходящие в России, не оказывают влияния на нашу страну.

"Мы не закупаем яйца в России, а объемы экспорта туда не столь велики. В этом смысле происходящее в соседней стране не влияет на наш внутренний рынок. Напротив, в ближайшие месяцы мы прогнозируем снижение цен на яйца. Поскольку начиная с марта на рынок поступит больше "деревенских яиц". За счет этого спрос на фабричные яйца несколько снизится. В результате в апреле начнется снижение цен на яйца", - добавил он.