Диалог играет решающее значение для преодоления глобальных разногласий

Диалог играет решающее значение для преодоления растущих глобальных разногласий и восстановления доверия.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в видеообращении по случаю XIII Глобального Бакинского форума, который пройдет 12-14 марта.

"Мы живем в мире глубоких перемен и серьезных разделений. В такие моменты диалог - это не роскошь, а необходимость. Диалог позволяет нам слушать, прежде чем судить, понимать, прежде чем не соглашаться, и восстанавливать доверие там, где оно было нарушено", - сказал он.

Он подчеркнул важность совместных усилий по преодолению разногласий и укреплению мира.

"Я с нетерпением жду возможности присоединиться к лидерам и мыслителям на Бакинском форуме и приглашаю вас вместе работать над преодолением разделений и формированием более мирного будущего", - добавил Гебрейесус.

Отметим, что XIII Глобальный Бакинский форум запланирован на 12-14 марта 2026 года на тему "Преодоление разногласий в мире на этапе перехода". Созданный в 2013 году и организуемый Международным центром Низами Гянджеви, форум служит платформой для обсуждения региональной и глобальной политики действующими и бывшими государственными деятелями, международными организациями и учеными. Новый форум пройдет на фоне активизации дипломатической деятельности в регионе и сосредоточится на темах геополитического перехода и международной безопасности.