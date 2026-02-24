https://news.day.az/sport/1818093.html Состоится турнир по настольному теннису Baku Open Состоится турнир Baku Open, посвященный 100-летию создания Международной федерации настольного тенниса и избранию Баку Спортивной столицей мира 2026 года.
Как сообщает Day.Az, в турнире, который будет организован Федерацией настольного тенниса Азербайджана в спортивном комплексе "Шуа", в основном продемонстрируют свое мастерство любители и ветераны спорта. Профессиональные спортсмены будут соревноваться только в парных соревнованиях (один профессионал и один любитель).
Призовой фонд соревнования, которое пройдет 4-5 и 11-12 апреля, составляет 3000 манатов.
Желающие принять участие в турнире могут обратиться в Федерацию настольного тенниса Азербайджана.
