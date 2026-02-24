https://news.day.az/sport/1818003.html В Турции вратарь сбил чайку мячом - ВИДЕО Инцидент случился во время матча любительской лиги в Стамбуле. Игрок одной из команд смог сделать птице сердечно-легочную реанимацию и спас ее. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Турции вратарь сбил чайку мячом - ВИДЕО
Инцидент случился во время матча любительской лиги в Стамбуле. Игрок одной из команд смог сделать птице сердечно-легочную реанимацию и спас ее.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
