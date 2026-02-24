https://news.day.az/autonews/1818040.html Оплата за нахождение автомобиля на штрафстоянке будет считаться так - НОВЫЙ ЗАКОН В Азербайджане будет определено, с какого времени начисляется плата за нахождение автомобиля на штрафстоянке. Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О дорожном движении", обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Cогласно законопроекту, плата начнет начисляться с 00:00 следующего дня после того, как транспортное средство доставлено на штрафстоянку.
После обсуждений законопроект был принят в третьем чтении.
