Оплата за нахождение автомобиля на штрафстоянке будет считаться так

В Азербайджане будет определено, с какого времени начисляется плата за нахождение автомобиля на штрафстоянке.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О дорожном движении", обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Cогласно законопроекту, плата начнет начисляться с 00:00 следующего дня после того, как транспортное средство доставлено на штрафстоянку.

После обсуждений законопроект был принят в третьем чтении.