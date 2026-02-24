https://news.day.az/politics/1818060.html Названа дата очередного заседания Милли Меджлиса Очередное пленарное заседание весенней сессии состоится 27 февраля. Как передает Day.Az, об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в конце сегодняшнего пленарного заседания парламента.
