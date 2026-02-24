Названа дата очередного заседания Милли Меджлиса

Очередное пленарное заседание весенней сессии состоится 27 февраля.

Как передает Day.Az, об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в конце сегодняшнего пленарного заседания парламента.