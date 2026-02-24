В части Агдашского района не будет газа

Сегодня в 14:00 в Агдашском районе будет прекращена подача газа для 1 150 абонентов.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Загатальское региональное управление газового хозяйства.

Отмечается, что приостановка подачи связана с проведением технического осмотра счtтчика, установленного на линии в измерительном узле газорегуляторного пункта "Гярибли", обеспечивающего природным газом 10 сел района, поскольку прибор не фиксировал расход.

По этой причине будет приостановлено газоснабжение в селах Гярибли, Ашагы Неметабад, Арабшахи, Эймур, Ашагы Гобусти, Гобусти, Агджаговаг, Гаджылар, Юхары Неметабад и Йеникенд - всего у 1 137 бытовых и 13 небытовых абонентов.

После завершения ремонтных работ подача газа будет восстановлена.