На платных дорогах устанавливается скоростной режим

На платных автомагистралях будет установлен скоростной режим.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О дорожном движении", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В законопроекте предлагается установить вне населенных пунктов для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны предельную скорость 130 км/ч. Для других автобусов, легковых автомобилей с прицепом, а также грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны предлагается установить ограничение не более 90 км/ч.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Отметим, что порядок использования автомагистралей в качестве платных дорог в стране определен постановлением Кабинета министров от 6 марта 2019 года.

Напомним, что постановлением Кабинета министров от 5 сентября 2023 года были утверждены меры по определению 129-километрового участка новой автомобильной дороги М-1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, начиная от поселка Г. З. Тагиева, в качестве платной дороги.