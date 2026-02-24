Снежная буря обрушилась на США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Без света остались более 500 тысяч домов, в Нью-Йорке и Бостоне введены ограничения на передвижение транспорта. Власти семи штатов, в том числе Нью-Джерси, Нью-Йорка, Пенсильвании и Род-Айленда, объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает NBC News. Из-за непогоды отменено более 3 тысяч рейсов, свыше 7 тысяч - задержаны.

В некоторых местах выпало уже более 90 см снега. Также бушует штормовой ветер с порывами свыше 30 м/с.