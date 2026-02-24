https://news.day.az/society/1817992.html Автомобиль врезался в фонарный столб в Огузе, есть пострадавшие В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария была зафиксирована около 02:00 ночи на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через территорию села Баян района.
Автомобиль врезался в фонарный столб в Огузе, есть пострадавшие
В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария была зафиксирована около 02:00 ночи на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через территорию села Баян района.
Так, автомобиль марки "ВАЗ-2107" вышел из-под управления и врезался в фонарный столб на обочине дороги. В результате ДТП водитель, 23-летний Саддам Аллахвердиев, а также пассажиры - 24-летний Джамиль Шарифли и 25-летний Окан Гамидли - получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
По данному факту проводится расследование.
