Зарплаты этих работников вырастут

Согласно новым поправкам в "Трудовой кодекс", размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год. Это означает, что с принятием изменений обеспечивается регулярность повышения минимальной зарплаты. Кроме того, такие повышения будут регулироваться законом.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в своей публикации в социальной сети член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, комментируя изменения.

"Регулярное повышение минимальной заработной платы обеспечивает рост не только для низкооплачиваемых работников, но и по всем ступеням Единой тарифной сетки (ЕТС). Так, должностные (тарифные) оклады работников, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, в течение одного месяца после повышения минимальной заработной платы приводятся в соответствие с новым размером и увеличиваются. Это касается работников без статуса госслужащего, занятых в сферах социальной защиты, науки, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мелиорации, водного хозяйства и рыбоводства", - написал он.

По его словам, заработные платы граждан, работающих в этих сферах и не имеющих статуса госслужащего, финансируются из государственного бюджета на основе ЕТС.

"В сетке зарплаты определяются по 19 разрядам. В настоящее время самая низкая зарплата составляет 400 манатов, самая высокая - 1150 манатов. Периодическое повышение минимальной заработной платы на практике приведет к росту по всем разрядам. При этом не имеет особого значения, ниже или выше минимального уровня находится заработная плата. Ожидаемые повышения минимальной заработной платы приведут к росту зарплат как в государственном, так и в частном секторе. Так, законодательством запрещено устанавливать оплату труда ниже минимальной заработной платы в обоих секторах. В целом повышение минимальной заработной платы приведет к увеличению доходов 700 тысяч наших граждан", - написал он.