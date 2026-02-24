https://news.day.az/world/1818004.html

В Иране разбился вертолет - ВИДЕО

В Иране разбился вертолет. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, крушение произошло на территории рынка фруктов и овощей в городе Дарче, недалеко от Исфахана. Причины инцидента пока не раскрываются. Данные о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняются.