В Иране разбился вертолет.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, крушение произошло на территории рынка фруктов и овощей в городе Дарче, недалеко от Исфахана.
Причины инцидента пока не раскрываются.
Данные о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняются.
