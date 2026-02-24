https://news.day.az/officialchronicle/1818018.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Эстонии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонской Республики Алару Карису. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ: в письме говорится: "Уважаемый господин Президент...
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонской Республики Алару Карису.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ: в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики.
Верю, что азербайджано-эстонские дружественные отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, народу Эстонии - постоянного благополучия и процветания".
