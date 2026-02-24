Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Эстонии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонской Республики Алару Карису.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ: в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики.

Верю, что азербайджано-эстонские дружественные отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, народу Эстонии - постоянного благополучия и процветания".