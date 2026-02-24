https://news.day.az/sport/1817994.html "Карабах" сыграет с "Ньюкаслом" за шанс остаться в Лиге чемпионов Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла", сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz. Команда под руководством Гурбана Гурбанова сыграет в Англии, где определится судьба противостояния. Встреча начнется в 23:59 по бакинскому времени. Матч обслужит итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.
"Карабах" сыграет с "Ньюкаслом" за шанс остаться в Лиге чемпионов
Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла", сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.
Команда под руководством Гурбана Гурбанова сыграет в Англии, где определится судьба противостояния.
Встреча начнется в 23:59 по бакинскому времени. Матч обслужит итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.
Главный фон противостояния сформировал первый матч, в котором "Карабах" дома уступил со счетом 1:6. Футбольные порталы назвали игру фактически решенной уже до перерыва, отмечая доминирование английского клуба и покер Энтони Гордона, после которого интрига в дуэли резко снизилась.
